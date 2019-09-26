Адвокат Трампа Джулиани лично связывался с Богданом, Ермаком и Бакановым, - отчет спецслужащего

26 сентября, 2019, 18:15

Примерно 2 августа Джулиани ездил в Мадрид для личной встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком

Об этом говорится в жалобе сотрудника разведки США на разговор между Трампом и Зеленским.

Адвокат президента США Руди Джулиани после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского связывался с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бокановым в частном порядке.

Джулиани ездил в Мадрид для личной встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком.

"Я также узнал от нескольких должностных лиц США, что, по сообщениям, примерно 2 августа Джулиани отправился в Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников президента Зеленского Андреем Ермаком. Официальные представители США охарактеризовали эту встречу, о которой в то время не сообщалось публично, как "прямое продолжение" разговора президента с Зеленским о "рассматриваемых ими делах", - говорится в тексте.

По словам информатора, у личного адвоката Трампа также могли быть и другие контакты. В частности, он сообщил о контактировании с Андреем Богданом и Иваном Бакановым.

Кроме этого, источник узнал от многочисленных американских чиновников, что высшие должностные лица Белого дома вмешивались, чтобы "заблокировать все записи телефонного звонка, особенно официальной стенограммы, которая была сделана, как это принято в ситуационной комнате Белого дома. Этот набор действий подчеркнул, что чиновники Белого дома поняли серьезность обнаруженного во время звонка ".

"Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы Белого дома "поручили" удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно сохраняются для согласования, доработки и распространения среди чиновников на уровне правительства", - говорится в тексте жалобы.

Однако, по данным информатора, стенограмму загрузили в отдельную электронную систему, которая в других случаях используется для хранения и обработки секретной информации любого особенно чувствительного характера.

Один чиновник Белого дома охарактеризовал этот поступок как злоупотребление этой электронной системой, поскольку звонок не содержал никаких чувствительных вопросов с точки зрения национальной безопасности.