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Espreso.tvОбществоЗеленский в ООН назвал два препятствия для устойчивого развития Украины

Зеленский в ООН назвал два препятствия для устойчивого развития Украины


фото: REUTERS
Целями Украины является существенный экономический рост, действенная реформа силовых и судебных структур и завершение реформы децентрализации

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления в Диалоге лидеров на саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й Генассамблеи.

По словам главы Украинского государства, показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь к развитию и теперь пришло время двигаться им быстрее и увереннее.

"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки . Это война вследствие российской агрессии против Украины ", - пояснил он.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувство безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, которые аплодируют вторжению в другие государства и нарушения прав и свобод человека", - резюмировал украинский президент.

Зеленский выразил уверенность, что Украина сможет добиться возвращения своих территорий и прекращение войны на Донбассе. Он назвал это целью номер один.

Напомним, Зеленский находится с визитом в США, где должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

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