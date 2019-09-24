Зеленский надеется на "сильную" встречу с Трампом

24 сентября, 2019, 12:09

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что Украине нужна поддержка Штатов. Также он надеется, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время.

"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - отметил он.

Напомним, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.