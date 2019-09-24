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Espreso.tvОбществоЗеленский надеется на "сильную" встречу с Трампом

Зеленский надеется на "сильную" встречу с Трампом


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что Украине нужна поддержка Штатов. Также он надеется, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время.

"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - отметил он.

Напомним, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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