Зеленский надеется на "сильную" встречу с Трампом
24 сентября, 2019, 12:09
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной
Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский отметил, что Украине нужна поддержка Штатов. Также он надеется, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время.
"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - отметил он.
Напомним, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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