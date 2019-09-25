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Espreso.tvОбществоЗеленский сообщил, что еще во вторник встретился с Трампом. Фотофакт

Зеленский сообщил, что еще во вторник встретился с Трампом. Фотофакт

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом во вторник, 24 сентябре

Об этом Зеленский сообщил в среду, 25 сентября, в Twitter.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - говорится в сообщении украинского президента.

 

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