Зеленский сообщил, что еще во вторник встретился с Трампом. Фотофакт
25 сентября, 2019, 15:35
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом во вторник, 24 сентябре
Об этом Зеленский сообщил в среду, 25 сентября, в Twitter.
"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - говорится в сообщении украинского президента.
Вчера пообщались с @RealDonaldTrump и @FLOTUS на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019
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