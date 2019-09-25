Зеленский сообщил, что еще во вторник встретился с Трампом. Фотофакт

25 сентября, 2019, 15:35

Об этом Зеленский сообщил в среду, 25 сентября, в Twitter.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - говорится в сообщении украинского президента.