Усик поразил фанатов подготовкой к предстоящему бою
25 сентября, 2019, 18:14
Украинский боксер Александр Усик поражает фанатов скоростью рук на тренировке
Об этом сообщает Luckypunch в Instagram.
Украинский чемпион Александр Усик активно готовится к дебюту в супертяжелом весе (91 кг), где его ждет поединок против нидерландца Тайрона Спонга. На последнем видео с тренировок боксер поразил болельщиков скоростью перемещения рук.
Бой между Александром Усиком и Тайроном Спонгом состоится 12 октября в Чикаго.
- 25 сентября украинский боксер Александр Усик отказался от боя с камерунцем Карлосом Такама весной в связи с угрозой завершить карьеру .
- Напомним, 1 сентября Александр Усик заявил, что его первым соперником в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг из Нидерландов.
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