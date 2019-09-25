Усик поразил фанатов подготовкой к предстоящему бою

25 сентября, 2019, 18:14

Украинский боксер Александр Усик поражает фанатов скоростью рук на тренировке

Об этом сообщает Luckypunch в Instagram.

Украинский чемпион Александр Усик активно готовится к дебюту в супертяжелом весе (91 кг), где его ждет поединок против нидерландца Тайрона Спонга. На последнем видео с тренировок боксер поразил болельщиков скоростью перемещения рук.

Бой между Александром Усиком и Тайроном Спонгом состоится 12 октября в Чикаго.