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Espreso.tvСпортУсик поразил фанатов подготовкой к предстоящему бою

Усик поразил фанатов подготовкой к предстоящему бою


фото: boxingscene.com
Украинский боксер Александр Усик поражает фанатов скоростью рук на тренировке

Об этом сообщает Luckypunch в Instagram.

Украинский чемпион Александр Усик активно готовится к дебюту в супертяжелом весе (91 кг), где его ждет поединок против нидерландца Тайрона Спонга. На последнем видео с тренировок боксер поразил болельщиков скоростью перемещения рук.

Бой между Александром Усиком и Тайроном Спонгом состоится 12 октября в Чикаго.

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