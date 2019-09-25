 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка Ястремская узнала имя соперницы в 1/4 финале престижного турнира

Украинская теннисистка Ястремская узнала имя соперницы в 1/4 финале престижного турнира


фото: WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская встретится с чешкой Петрой Квитовой в 1/4 финале престижного турнира WTA

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в четвертьфинальном матче престижного турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая занимает 7-е место в рейтинге WTA.

В 1/8 финала Квитова победила Слоан Стивенс - 6: 3, 6: 3. А Ястремская уверенно разобралась со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой - 6: 1, 6: 4.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать