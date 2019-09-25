Украинская теннисистка Ястремская узнала имя соперницы в 1/4 финале престижного турнира

25 сентября, 2019, 18:29

Украинская теннисистка Даяна Ястремская встретится с чешкой Петрой Квитовой в 1/4 финале престижного турнира WTA

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в четвертьфинальном матче престижного турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая занимает 7-е место в рейтинге WTA.

В 1/8 финала Квитова победила Слоан Стивенс - 6: 3, 6: 3. А Ястремская уверенно разобралась со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой - 6: 1, 6: 4.