Украинская теннисистка Ястремская узнала имя соперницы в 1/4 финале престижного турнира
25 сентября, 2019, 18:29
Украинская теннисистка Даяна Ястремская встретится с чешкой Петрой Квитовой в 1/4 финале престижного турнира WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в четвертьфинальном матче престижного турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая занимает 7-е место в рейтинге WTA.
В 1/8 финала Квитова победила Слоан Стивенс - 6: 3, 6: 3. А Ястремская уверенно разобралась со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой - 6: 1, 6: 4.
- Напомним, 25 сентября другая украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у титулованной россиянки Светланы Кузнецовой в 1/8 финала турнира WTA в китайском Ухане.
- 12 сентября стало известно, что украинка Ольга Савчук временно будет тренировать вторую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.
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