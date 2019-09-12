Украинка тренировать вторую ракетку мира

12 сентября, 2019, 14:26

Украинка Ольга Савчук будет временно тренировать вторую ракетку мира Плишкову из Чехии

Об этом сообщила команда Каролины Плишковой в twitter.

Ольга Савчук, которая является менеджером женской сборной Украины по теннису, временно заменит на посту тренера чешской теннисистки Кончиту Маритнес. Знаменитая испанка после US Open ушла в отпуск.

31-летняя Савчук после завершения карьеры в 2018 году начала работать с Надеждой Киченок, которая занимает должность менеджера сборной Украины в Кубке федераций, а также регулярно появляется в эфире WTA TV.

Напомним, третьей ракеткой мира является украинка Элина Свитолина, а возглавляет рейтинг WTA (Женской теннисной ассоциации) австралийка Эшли Барти.

After reading some confused tweets, do not worry guys, Conchita is still working with Karolina, she did not travel to Zhengzhou with her so her friend Olga Savchuk is her coach for this week only - Team Pliskova (@PliskovaSisters) September 11, 2019