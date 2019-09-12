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Espreso.tvСпортУкраинка тренировать вторую ракетку мира

Украинка тренировать вторую ракетку мира


фото: btu.org.ua
Украинка Ольга Савчук будет временно тренировать вторую ракетку мира Плишкову из Чехии

Об этом сообщила команда Каролины Плишковой в twitter.

Ольга Савчук, которая является менеджером женской сборной Украины по теннису, временно заменит на посту тренера чешской теннисистки Кончиту Маритнес. Знаменитая испанка после US Open ушла в отпуск.

31-летняя Савчук после завершения карьеры в 2018 году начала работать с Надеждой Киченок, которая занимает должность менеджера сборной Украины в Кубке федераций, а также регулярно появляется в эфире WTA TV.

Напомним, третьей ракеткой мира является украинка Элина Свитолина, а возглавляет рейтинг WTA (Женской теннисной ассоциации) австралийка Эшли Барти.

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