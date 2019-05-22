16-летняя украинская теннисистка установила личный рекорд на турнирах WTA

22 мая, 2019, 16:49

16-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации

Об этом сообщает WTA в twitter.

В Страсбурге (Франция) Марта Костюк без проблем справилась в 1/8 финала с китаянкой Чжэн Сайсай - 6:3, 6:1 В первом сете на два брейка соперницы Костюк ответила тремя, а во второй партии выиграла три гейма на подаче соперницы.

В 1/4 финала украинка сыграет против победительницы матча между француженкой Каролин Гарсия и шведкой Ребеккой Петерсон.

В четвертьфинале турнира также сыграет еще одна украинка - Даяна Ястремская, которая разгромила финалистку "Ролан Гаррос"-2010 Саманту Стосур из Австралии - 6:0, 6:2.