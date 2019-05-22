16-летняя украинская теннисистка установила личный рекорд на турнирах WTA
22 мая, 2019, 16:49
16-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации
Об этом сообщает WTA в twitter.
В Страсбурге (Франция) Марта Костюк без проблем справилась в 1/8 финала с китаянкой Чжэн Сайсай - 6:3, 6:1 В первом сете на два брейка соперницы Костюк ответила тремя, а во второй партии выиграла три гейма на подаче соперницы.
В 1/4 финала украинка сыграет против победительницы матча между француженкой Каролин Гарсия и шведкой Ребеккой Петерсон.
В четвертьфинале турнира также сыграет еще одна украинка - Даяна Ястремская, которая разгромила финалистку "Ролан Гаррос"-2010 Саманту Стосур из Австралии - 6:0, 6:2.
A first WTA Tour quarterfinal for @marta_Kostyuk !- WTA (@WTA) 22 мая 2019
The teenager beats Zheng 6-3, 6-1 at @WTA_Strasbourg ! # is19 pic.twitter.com/C1REchH3Ie
- 16 мая бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов раскритиковал мать травмированной 16-летней теннисистки Дарьи Лопатецкой .
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