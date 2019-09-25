У Трампа пытались помешать его встречи с Зеленским, - Washington Post

25 сентября, 2019, 10:43

Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с Владимиром Зеленским или позвонить ему

Об этом сообщает Washington Post .

По данным издания, в администрации американского президента опасались, что Трамп использует возможности для того, чтобы заставить Зеленского предоставить информацию о его потенциальном сопернике на выборах президента 2020 Джо Байдена.

Один из бывших чиновников рассказал, что от встречи хотели отказаться, так как она "не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США".

В то же время представители Белого дома опровергли эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

Официально Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 25 сентября в кулуарах Генассамблеи ООН.

Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа . Она пояснила, что действия американского лидера нарушили конституцию.

Сообщение о возможном начале процедуры импичмента поступило после того, как Дональд Трамп разрешил публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой, по сообщениям СМИ, он поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.