У Трампа пытались помешать его встречи с Зеленским, - Washington Post
Об этом сообщает Washington Post .
По данным издания, в администрации американского президента опасались, что Трамп использует возможности для того, чтобы заставить Зеленского предоставить информацию о его потенциальном сопернике на выборах президента 2020 Джо Байдена.
Один из бывших чиновников рассказал, что от встречи хотели отказаться, так как она "не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США".
В то же время представители Белого дома опровергли эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.
Официально Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.
Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 25 сентября в кулуарах Генассамблеи ООН.
Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа . Она пояснила, что действия американского лидера нарушили конституцию.
Сообщение о возможном начале процедуры импичмента поступило после того, как Дональд Трамп разрешил публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой, по сообщениям СМИ, он поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!