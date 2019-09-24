Свитолина победила экс-первую ракетку мира

24 сентября, 2019, 11:44

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA в Китае победила бывшую первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На престижных соревнованиях WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане Свитолина победила Мугурусу в двух сетах.

В первой партии украинка виграла 3 очка на подаче соперницы, позволив испанке сделать только один брейк.

Во втором сете третья ракетка мира из Украины выглядела еще убедительнее и с тремя брейками выиграла 6:2.

Гарбинье Мугуруса занимала первое место в мировом рейтинге в 2017 году.

В следующем раунде турнира Элина Свитолина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой. Ранее соперницы встречались трижды - две победы на счету украинки.

Турнир WTA в Ухане (Китай)

1/16 финала

24 сентября

Гарбинье Мугуруса (Испания) - Элина Свитотлина (Украина) 5: 7, 2: 6

After nearly an hour of play, @ElinaSvitolina picks up the first set 7-5 over Muguruza at @wuhanopentennis #WuhanOpen pic.twitter.com/DajoAkymg0 - WTA (@WTA) September 24, 2019