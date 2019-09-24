 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСвитолина победила экс-первую ракетку мира

Свитолина победила экс-первую ракетку мира


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA в Китае победила бывшую первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На престижных соревнованиях WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане Свитолина победила Мугурусу в двух сетах.

В первой партии украинка виграла 3 очка на подаче соперницы, позволив испанке сделать только один брейк.

Во втором сете третья ракетка мира из Украины выглядела еще убедительнее и с тремя брейками выиграла 6:2.

Гарбинье Мугуруса занимала первое место в мировом рейтинге в 2017 году.

В следующем раунде турнира Элина Свитолина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой. Ранее соперницы встречались трижды - две победы на счету украинки.

Турнир WTA в Ухане (Китай)

1/16 финала

24 сентября

Гарбинье Мугуруса (Испания) - Элина Свитотлина (Украина) 5: 7, 2: 6

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать