Свитолина победила экс-первую ракетку мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На престижных соревнованиях WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане Свитолина победила Мугурусу в двух сетах.
В первой партии украинка виграла 3 очка на подаче соперницы, позволив испанке сделать только один брейк.
Во втором сете третья ракетка мира из Украины выглядела еще убедительнее и с тремя брейками выиграла 6:2.
Гарбинье Мугуруса занимала первое место в мировом рейтинге в 2017 году.
В следующем раунде турнира Элина Свитолина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой. Ранее соперницы встречались трижды - две победы на счету украинки.
Турнир WTA в Ухане (Китай)
1/16 финала
24 сентября
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Элина Свитотлина (Украина) 5: 7, 2: 6
After nearly an hour of play, @ElinaSvitolina picks up the first set 7-5 over Muguruza at @wuhanopentennis #WuhanOpen pic.twitter.com/DajoAkymg0- WTA (@WTA) September 24, 2019
- Напомним, 22 сентября украинка Даяна Ястремская победила австралийку Айлу Томлянович в первом круге престижного турнира WTA в Китае.
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