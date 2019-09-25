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Espreso.tvСпортСвитолина назвала имя своего любимого теннисиста

Свитолина назвала имя своего любимого теннисиста


фото: twitter
Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина заявила, что ее любимым теннисистом является американец Андре Агасси

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

По словам Свитолиной, ее игровой стиль очень похож на манеру игры Агасси.

"Андре Агасси - мой любимый игрок всех времен. Он не был невероятно высоким и не выносил соперников с корта мощными ударами. Он прекрасно двигался. Его игра строилась на тактике, на поиске путей к победе над соперниками, которые сильнее его и которые бьют мощнее. Это похоже на мой игровой стиль. Я также стараюсь искать свои пути ", - сказала Свитолина.

49-летний Андре Агасси является восьмикратным победителем турниров Большого Шлема. Он завершил карьеру в 2006 году.

 

 

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