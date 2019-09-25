Украинская теннисистка Ястремская победила вторую ракетку мира
25 сентября, 2019, 15:17
В 1/8 финала турнира WTA в Китае украинская теннисистка Даяна Ястремская победила вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане с призовым фондом $2,8 млн Ястремская, которая занимает в мировом рейтинге 27-е место, переиграла Плишкову в двух сетах - 6: 1, 6: 4.
В четвертьфинале украинка встретится с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и Петрой Квитовой из Чехии.
Турнир WTA в Ухане
1/8 финала
25 сентября
Даяна Ястремская (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) 6: 1, 6: 4
. @D_Yastremska takes the opener, 6-1 #WuhanOpen pic.twitter.com/3xM4jx6nnO- WTA (@WTA) September 25, 2019
- Напомним, 25 сентября другая украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у титулованной россиянки Светланы Кузнецовой в 1/8 финала турнира WTA в китайском Ухане.
- 12 сентября стало известно, что украинка Ольга Савчук временно будет тренировать вторую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.
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