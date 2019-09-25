Украинская теннисистка Ястремская победила вторую ракетку мира

25 сентября, 2019, 15:17

В 1/8 финала турнира WTA в Китае украинская теннисистка Даяна Ястремская победила вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане с призовым фондом $2,8 млн Ястремская, которая занимает в мировом рейтинге 27-е место, переиграла Плишкову в двух сетах - 6: 1, 6: 4.

В четвертьфинале украинка встретится с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и Петрой Квитовой из Чехии.

Турнир WTA в Ухане

1/8 финала

25 сентября

Даяна Ястремская (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) 6: 1, 6: 4