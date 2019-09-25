 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка Ястремская победила вторую ракетку мира

Украинская теннисистка Ястремская победила вторую ракетку мира


фото: twitter
В 1/8 финала турнира WTA в Китае украинская теннисистка Даяна Ястремская победила вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане с призовым фондом $2,8 млн Ястремская, которая занимает в мировом рейтинге 27-е место, переиграла Плишкову в двух сетах - 6: 1, 6: 4.

В четвертьфинале украинка встретится с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и Петрой Квитовой из Чехии.

Турнир WTA в Ухане

1/8 финала

25 сентября

Даяна Ястремская (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) 6: 1, 6: 4

  • Напомним, 25 сентября другая украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у титулованной россиянки Светланы Кузнецовой в 1/8 финала турнира WTA в китайском Ухане.
  • 12 сентября стало известно, что украинка Ольга Савчук временно будет  тренировать вторую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать