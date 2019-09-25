"Бавария" выдвинула ультиматум сборной Германии

25 сентября, 2019, 15:35

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что не будет отпускать футболистов в сборную Германии, если Мануэль Нойер не будет основным голкипером национальной команды

Об этом сообщает spox.

Мюнхенская "Бавария" выдвинула жесткий ультиматум главному тренеру сборной Германии Йоахиму Льову. Президент клуба Ули Хенесс заявил, что не будет отпускать немецких футболистов в национальную команду, если Мануэль Нойер не будет основным голкипером сборной Германии.

"Прежде чем подобное произойдет, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную. Мы никогда не примем подобные изменения. Льов услышит наши слова", - заявил президент клуба.

Отметим, что ранее сообщалось, что Йоахим Льов хочет дать шанс сыграть в ближайшем матче голкиперу "Барселоны" Тер Штегену.