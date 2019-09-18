Легендарный голкипер решил уйти из сборной Германии
18 сентября, 2019, 14:55
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер намерен после финальной части Евро-2020 завершить карьеру в сборной Германии
Об этом сообщает Sport Bild .
Нойер еще не принял окончательного решения и сейчас думает о завершении карьеры в сборной Германии. Последним турниром в составе национальной команды для 33-летнего голкипера может стать Евро-2020.
Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года. Он был основным вратарем команды на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. В целом он сыграл за Германию 90 матчей.
- Напомним, в июне Мануэль Нойер побил рекорд знаменитого голкипера сборной Германии Зеппа Майера.
Читайте также
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
Читайте также
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду