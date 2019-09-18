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Espreso.tvСпортЛегендарный голкипер решил уйти из сборной Германии

Легендарный голкипер решил уйти из сборной Германии


фото: bild.de
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер намерен после финальной части Евро-2020 завершить карьеру в сборной Германии

Об этом сообщает Sport Bild .

Нойер еще не принял окончательного решения и сейчас думает о завершении карьеры в сборной Германии. Последним турниром в составе национальной команды для 33-летнего голкипера может стать Евро-2020.

Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года. Он был основным вратарем команды на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. В целом он сыграл за Германию 90 матчей.

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