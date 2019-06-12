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Espreso.tvСпортНойер побил рекорд легендарного голкипера сборной Германии

Нойер побил рекорд легендарного голкипера сборной Германии


фото: REUTERS
Вратарь Мануэль Нойер побил рекорд знаменитого голкипера сборной Германии Зеппа Майера

Об этом сообщает football.ua .

В отборочном матче Евро-2020, в котором Германия победила Эстонию 8: 0, Нойер отстоял на ноль 37-й матч за сборную Германии, установив новый рекорд команды.

Предыдущее достижение было зафиксировано в 1979 году и принадлежало другому голкиперу "Баварии" - легендарному Зепп Майер, который сыграл за Бундестим 36 "сухих" матчей.

Германия в отборе Евро-2020 выиграла все три матча, но занимает второе место в группе С, отставая на 3 очка от Северной Ирландии, которая провела на игру больше. Следующий матч немцы проведут в сентябре против Нидерландов.

 

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