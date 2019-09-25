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Espreso.tvСпортМесси получил очередную травму в чемпионате Испании

Месси получил очередную травму в чемпионате Испании


фото: twitter
В матче чемпионата Испании по футболу форвард "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение икроножной мышцы

Об этом сообщает Goal в twitter.

Форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси получил очередную травму в чемпионат Испании. В матче против "Вильярреала", после перерыва, нападающий был заменен на Усмана Дембеле из-за дискомфорта в мышцах.

После матча стало известно, что Лионель Месси получил повреждение икроножной мышцы. Вероятно, аргентинец пропустит матч чемпионата Испании против "Хетафе", который состоится 28 сентября. Точные сроки восстановления лидера "Барселоны" станут известны сегодня после медицинского обследования.

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