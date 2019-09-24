"Барселона" нашла 17 причин, почему Месси лучший футболист мира

24 сентября, 2019, 16:05

"Барселона" назвала 17 причин, почему аргентинец Лионель Месси заслуживает звания лучшего футболиста мира

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Испанская "Барселона" опубликовала список из 17 причин, в котором перечислила почему именно Лионель Месси накануне был назван лучшим игроком мира по версии ФИФА.

1. Ла Лига и Суперкубок Испании.

После того, как Месси выиграл еще два титула в прошлом сезоне, он завоевал свой 34 трофей, что делает его лучшим в истории "Барселоны".

2. Лучший бомбардир Ла Лиги

Месси забил 36 голов в 34 матчах чемпионата Испании в прошлом сезоне. Для него это третья подряд и шестая в карьере - награда лучшего бомбардира чемпионата Испании. Столько же в Тельмо Зарр ( "Атлетик", 1940-1955).

3. Обладатель европейской "Золотой бутсы"

Месси - лучший бомбардир во всей Европе, третий сезон подряд и шестой в карьере.

4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов

Лео Месси также забил больше голов в главном клубном соревновании мира. 12 голов за 10 матчей. Шестая подобная награда в карьере.

5. 600-й гол за "Барсу"

Лео достиг невероятной цифры в графе голов за клуб.

6. Больше всего голов со штрафных в ТОП-лигах Европы

Лео Месси забил шесть голов со штрафных ударов в сезоне 2018/19, больше, чем любой другой игрок в Испании, Франции, Италии, Германии и Англии. Если учесть еще два гола в Лиге чемпионов, в сумме за сезон их будет восемь.

7. 400-й гол в Ла Лиге

Аргентинец стал первым, кто достиг отметки в 400 голов в примере.

8. 50+ голов в шестой раз в карьере

Во всех турнирах Месси забил за сезон 51 гол в 50 матчах. Отметки в полсотни голов за сезон Лео достиг в шестой раз за карьеру: 36 в Ла Лиге; 12 в Лиге чемпионов; 3 в Копа дель Рей.

9. Установил рекорд по победам в Ла Лиге

Форвард принял участие в 334 победах своей команды в чемпионате Испании. Так он обошел бывшего вратаря мадридского "Реала" Икер Касильяс и стал лидером по этому показателю в истории.

10. Стал рекордсменом по победам в истории "Барсы"

Месси обошел Хави, приняв участие в 477 победах команды во всех соревнованиях.

11. Выиграл больше титулов чемпиона Испании, чем любой другой игрок Барсы в истории

Десятый чемпионский трофей Месси - рекорд "Барсы". До Франциско Гент ( "Реал", 1953-1971) осталось еще два.

12. Лидер Ла Лиги по ассистам

Кроме того, что он был лучшим бомбардиром лиги, Месси также возглавил таблицу лучших ассистентов с 13 передачами (столько же в Пабло Сарабия).

13. Копа Америка - бронзовая медаль

Месси привел Аргентину в полуфинал Кубка Америки, где проиграл Бразилии. Впоследствии выиграл бронзовые медали турнира.

14. 20+ голов в Ла Лиге одиннадцатый сезон подряд

Месси - единственный игрок, который когда-либо достигал подобных цифр.

15. 50+ голов за карьеру в Кубке Испании

Три гола Месси в рамках Кубка Испании в прошлом году позволили Лео пересечь отметку в 50 мячей в этом турнире. Это второе место в истории клуба, Хосеп Самитье (1919-1932) забил 64 мяча.

16. 50+ хет-триков

Три гола Месси в ворота "Севильи" в прошлом сезоне - это его 50-й хет-трик в карьере. 44 за "Барселону" и 6 за сборную Аргентины.

17. Первый игрок, забивший в шести различных финалах Кубка Испании

Финал Кубка Испании против "Валенсии" стал для Месси шестым, в котором он забивал.