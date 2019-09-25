Футболист сборной Украины может перейти в "Рому"

25 сентября, 2019, 12:12

Футболист сборной Украины и "Шахтера" Марлос может зимой присоединиться к итальянской "Роме"

Об этом сообщает calciomercato.

Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марлос может зимой присоединиться к "Роме", которую тренирует экс-тренер чемпиона Украины Пауло Фонсека. По информации источника в трансефере заинтересован как сам футболист, так и итальянский клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Марлос забил 6 голов в 8 матчах чемпионата Украины.