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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины может перейти в "Рому"

Футболист сборной Украины может перейти в "Рому"


фото: 15min.lt
Футболист сборной Украины и "Шахтера" Марлос может зимой присоединиться к итальянской "Роме"

Об этом сообщает calciomercato.

Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марлос может зимой присоединиться к "Роме", которую тренирует экс-тренер чемпиона Украины Пауло Фонсека. По информации источника в трансефере заинтересован как сам футболист, так и итальянский клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Марлос забил 6 голов в 8 матчах чемпионата Украины.

 

 

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