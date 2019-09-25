Футболист сборной Украины может перейти в "Рому"
25 сентября, 2019, 12:12
Футболист сборной Украины и "Шахтера" Марлос может зимой присоединиться к итальянской "Роме"
Об этом сообщает calciomercato.
Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марлос может зимой присоединиться к "Роме", которую тренирует экс-тренер чемпиона Украины Пауло Фонсека. По информации источника в трансефере заинтересован как сам футболист, так и итальянский клуб.
В нынешнем сезоне 30-летний Марлос забил 6 голов в 8 матчах чемпионата Украины.
- По итогам 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" укрепил лидерство и оторвался от ближайшего преследователя на 10 очков.
- 2 сентября стало известно, что трансфера бразильца Тайсона из "Шахтера" в "Милан" не будет.
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