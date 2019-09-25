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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" будет изучать менеджмент в испанском институте

Футболист "Динамо" будет изучать менеджмент в испанском институте


фото: fcdynamo.kiev.ua
Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена будет изучать спортивный менеджммент в институте имени Иоганна Кройффа

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена отныне не только футболист, но и студент. Игрок вступил в испанский института имени легендарного футболиста и тренера "Барселоны" Иоганна Кройффа. Де Пена будет изучать спортивный менеджмент.

Институт Йохан Кройфф - учебное заведение, основанное футболистом в 1999 году, предназначенное для обучения спортсменов в области спортивного менеджмента.

В нынешнем сезоне в составе "Динамо", Карлос Де Пена провел 7 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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