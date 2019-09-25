Футболист "Динамо" будет изучать менеджмент в испанском институте
25 сентября, 2019, 11:46
Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена будет изучать спортивный менеджммент в институте имени Иоганна Кройффа
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена отныне не только футболист, но и студент. Игрок вступил в испанский института имени легендарного футболиста и тренера "Барселоны" Иоганна Кройффа. Де Пена будет изучать спортивный менеджмент.
Институт Йохан Кройфф - учебное заведение, основанное футболистом в 1999 году, предназначенное для обучения спортсменов в области спортивного менеджмента.
В нынешнем сезоне в составе "Динамо", Карлос Де Пена провел 7 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
- 15 августа футболисты киевского "Динамо" датчанин Миккель Дуелунд и уругваец Карлос Де Пена побывали на эскурсия в Чернобыле .
- После 8-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" занимает 6-е место , имея в активе 11 очков.
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