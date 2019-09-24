Чемпион мира похвастался атмосферой в команде
24 сентября, 2019, 18:04
Защитник "Десны" Ефим Конопля рассказал о причинах успеха команды в чемпионате Украины
Об этом футболист сообщил в интервью Сегодня.
20-летний защитник черниговской "Десны" Ефим Конопля, чей контракт принадлежит донецкому "Шахтеру", рассказал в чем секрет успеха команды в нынешнем сезоне чемпионата Украины.
"Это же я пришел и все наладил. А если серьезно, атмосфера внутри коллектива действительно замечательная. Все ребята простые, открытые. Мы - как одна семья: никакой "пиханины", никакой дедовщины, все друг за друга, несмотря на то, старший ты или младший, долго в команде или не слишком - без разницы. А еще у нас очень хороший тренер", - признался футболист.
После 8-го тура черниговская "Десна" занимает 2-е место в чемпионате Украины и имеет в активе 14 очков.
- 26 августа игрок молодежной сборной Украины Ефим Конопля рассказал о премиальных за победу на ЧМ-2019 .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Десны" заявил, что команде необходимо вернуть уверенность в собственных силах.
- Напомним, 22 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях ближайшего преследователя - "Десну" - и укрепил лидерство.
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