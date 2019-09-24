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Espreso.tvСпортБоксер вышел биться с профессионалом под чужим именем и погиб

Боксер вышел биться с профессионалом под чужим именем и погиб


фото: mirror.co.uk
Болгарский боксер Борис Станчев вышел на ринг по поддельным документам и погиб во время боя в Албании

Об этом сообщает Mirror.

Борис Станчев выдавал себя за своего родственника Исуса Величкова, который является профессиональным боксером. Болгарин сам раньше никогда не выходил на профессиональный ринг.

В бою против Ардито Муржи на турнире в Албании Станчев потерял сознание в пятом раунде. У него случился сердечный приступ. Мужчину немедленно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

 

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