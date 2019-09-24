Боксер вышел биться с профессионалом под чужим именем и погиб
24 сентября, 2019, 16:27
Болгарский боксер Борис Станчев вышел на ринг по поддельным документам и погиб во время боя в Албании
Об этом сообщает Mirror.
Борис Станчев выдавал себя за своего родственника Исуса Величкова, который является профессиональным боксером. Болгарин сам раньше никогда не выходил на профессиональный ринг.
В бою против Ардито Муржи на турнире в Албании Станчев потерял сознание в пятом раунде. У него случился сердечный приступ. Мужчину немедленно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.
- Напомним, 20 июля российскому боксеру Максиму Дадашеву после поединка против пуэрториканца Субриеля Матиаса провели трепанацию черепа.
- 23 июля 28-летний боксер Максим Дадашев умер в больнице в США.
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