Боксер вышел биться с профессионалом под чужим именем и погиб

24 сентября, 2019, 16:27

Болгарский боксер Борис Станчев вышел на ринг по поддельным документам и погиб во время боя в Албании

Об этом сообщает Mirror.

Борис Станчев выдавал себя за своего родственника Исуса Величкова, который является профессиональным боксером. Болгарин сам раньше никогда не выходил на профессиональный ринг.

В бою против Ардито Муржи на турнире в Албании Станчев потерял сознание в пятом раунде. У него случился сердечный приступ. Мужчину немедленно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.