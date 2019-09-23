Задержан нападавший на Мустафу Найема
23 сентября, 2019, 18:30
В понедельник, 23 сентября в Украине задержали Магомеда Саитова, нападавшего на экс-нардепа Мустафа Найема
Об этом сообщил в Facebook брат экс-нардепа адвокат Маси Найем.
"Нападавший на моего брата Саитов Магомед-Амин сейчас находится в Украине. Его задержали", - написал Массе Найем.
Адвокат также сообщил, что в этот же день суд рассмотрит ходатайство прокуратуры Киева о мере пресечения в виде содержания под стражей.
- Напомним, вечером 30 апреля 2018 года в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли побои Найему и скрылись с места инцидента.
- Трое нападавших былизадержаны, им объявили подозрения. Еще один нападающвший, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
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