Задержан нападавший на Мустафу Найема

23 сентября, 2019, 18:30

В понедельник, 23 сентября в Украине задержали Магомеда Саитова, нападавшего на экс-нардепа Мустафа Найема

Об этом сообщил в Facebook брат экс-нардепа адвокат Маси Найем.

"Нападавший на моего брата Саитов Магомед-Амин сейчас находится в Украине. Его задержали", - написал Массе Найем.

Адвокат также сообщил, что в этот же день суд рассмотрит ходатайство прокуратуры Киева о мере пресечения в виде содержания под стражей.