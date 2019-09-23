Ярмоленко поделился эмоциями после невероятного матча в чемпионате Англии
23 сентября, 2019, 12:13
"Поддержка болельщиков была превосходной. Ощущение, будто завершил свою карьеру здесь - с теми овациями, которые я получил. Все аплодировали мне, и я очень ценю это перед нашими болельщиками. Они потрясающие, и в каждом матче, когда мы играем, мы чувствуем себя особой командой ", - признался украинец.
Украинский нападающий Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от аплодисментов болельщиков в матче с МЮ
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после результативного поединка с МЮ, где он был признан лучшим игроком матча.
"Поддержка болельщиков была превосходной. Ощущение, будто завершил свою карьеру здесь - с теми овациями, которые я получил. Все аплодировали мне, и я очень ценю это перед нашими болельщиками. Они потрясающие, и в каждом матче, когда мы играем, мы чувствуем себя особой командой ", - признался украинец.
"Вест Хэм" победил МЮ 2: 0, набрал 11 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
В общем, Ярмоленко в нынешнем сезоне забил два гола в пяти матчах за "Вест Хэм".
- Украинский футболист Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".
- 22 сентября, в 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинском Андрея Ярмоленко помог "Вест гема" победить "Манчестер Юнайтед".
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