Ярмоленко поделился эмоциями после невероятного матча в чемпионате Англии

23 сентября, 2019, 12:13

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от аплодисментов болельщиков в матче с МЮ

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после результативного поединка с МЮ, где он был признан лучшим игроком матча.

"Поддержка болельщиков была превосходной. Ощущение, будто завершил свою карьеру здесь - с теми овациями, которые я получил. Все аплодировали мне, и я очень ценю это перед нашими болельщиками. Они потрясающие, и в каждом матче, когда мы играем, мы чувствуем себя особой командой ", - признался украинец.



"Вест Хэм" победил МЮ 2: 0, набрал 11 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.



В общем, Ярмоленко в нынешнем сезоне забил два гола в пяти матчах за "Вест Хэм".