Шевченко нашел замену травмированному защитнику

23 сентября, 2019, 19:41

Главный тренер сборной Украины Украины Андрей Шевченко довызвал Артема Шабанова в главную команду страны

Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко решил кем заменить травмированного защитника Никиту Бурду. Футболиста заменит его партнер по защите киевского "Динамо" Артем Шабанов, который ранее находился в резервном списке сборной.

Накануне, в матче чемпионата Украины, Никита Бурда, получил повреждение колена, из-за чего и пропустит матчи сборной Украины в квалификации к Евро-2020 против Литвы и Португалии.