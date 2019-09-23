Сенцов: ради освобождения политзаключенных готов пожать руку Путину
23 сентября, 2019, 22:20
Освобожденный из российского заключения украинский режиссер и писатель Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту РФ Владимиру Путину ради освобождения узников Кремля
Об этом сообщает "Крым.Реалии" .
"Можно и с Путиным пообщаться и Путину руку пожать, если за каждое рукопожатие он освободит одного человека", - сказал Сенцов.
Ранее Сенцов дал показания для Гааги о пытках ФСБ и принял участие в акции в поддержку украинских узников Кремля.
Напомним, 7 сентября в результате обмена между Украиной и Россией в Украину вернулись 24 военнопленных моряков, захваченных районе Керченского пролива, и политзаключенные Эдем Бекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Евгений Панов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Артур Панов, Алексей Сизонович.
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