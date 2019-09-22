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Espreso.tvОбществоСенцов принял участие в акции в поддержку украинских узников Кремля

Сенцов принял участие в акции в поддержку украинских узников Кремля


фото: radiosvoboda.org
Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов принял участие в писательском марафоне во Львове в поддержку украинских узников Кремля

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Во Львове возле памятника Ивану Франко 22 сентября состоялся писательский марафон в поддержку украинских узников Кремля "Письма из-за решетки". Участие в нем приняли бывший политзаключенный Олег Сенцов, правозащитник, диссидент Мирослав Маринович, писатель Андрей Курков, актриса Римма Зюбина, общественный деятель Алим Алиев. Они прочитали письма тех, кто сейчас находится за решеткой, а также их родных.

"Спасибо всем львовянам, украинцам и жителям разных стран, которые поддерживали меня и всех украинских политзаключенных. У меня сейчас очень много работы. Но самое главное - это борьба за других наших пленных, находящихся за решеткой в Крыму, России и на Донбассе. Один человек не может сделать ничего, но все вместе мы можем сделать очень много. Я надеюсь, что мы все сможем вернуть наших ребят домой", - сказал Олег Сенцов.

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