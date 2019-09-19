Сенцов дал показания для Гааги о пытках ФСБ
19 сентября, 2019, 10:46
Освобожденный политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов дал показания для Гаагского трибунала
Об этом он рассказал в интервью Общественному .
"Я сначала попал в" Лефортово ", дал объяснение своему адвокату по этим пыток. ... Просто есть люди, которые пережили гораздо большие страдания, гораздо большие пытки, гораздо большее унижение, нравственное и физическое. Например, Карпюк, Клих. И какие до сих пор сидят в тюрьмах на Донбассе. ... Относительно того, кто там был - это были сотрудники ФСБ, московская группа, которая приехала специально с задачей ", - рассказал Сенцов.
По этим действий украинский режиссер дал показания для Гаагского трибунала
"Я пришел, дал показания, потому что это показания в ФСБ, на их действия, для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", - добавил он.
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