Сегодня объявят имя лучшего футболиста мира
23 сентября, 2019, 15:47
24 сентября в Милане будет объявлено имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА
Об этом сообщает официальный twitter организации.
Сегодня, 24 сентября, в оперном театре Ла-Скала в Милане, будет названо имя лучшего футболиста года по версии ФИФА. В тройку претендентов вошли: нападающий итальянского "Ювентуса" Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
В прошлом году лучшим футболистом был признан хорват Лука Модрич, как по версии УЕФА, так и ФИФА.
Who will win #TheBest FIFA Men's Player? TheBest | #FIFAFootballAwards- #TheBest @FIFAcom) 23 сентября 2019 г.
- 29 августа звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил голландец Вирджел ван Дейк.
- 5 сентября ФИФА назвала список из 55 претендентов на попадание в символическую сборную года.
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