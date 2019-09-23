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Espreso.tvСпортСегодня объявят имя лучшего футболиста мира

Сегодня объявят имя лучшего футболиста мира


фото: twitter
24 сентября в Милане будет объявлено имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА

Об этом сообщает официальный twitter организации.

Сегодня, 24 сентября, в оперном театре Ла-Скала в Милане, будет названо имя лучшего футболиста года по версии ФИФА. В тройку претендентов вошли: нападающий итальянского "Ювентуса" Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

В прошлом году лучшим футболистом был признан хорват Лука Модрич, как по версии УЕФА, так и ФИФА.

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