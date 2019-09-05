ФИФА назвала претендентов на попадание в символическую сборную года

5 сентября, 2019, 17:02

ФИФА назвала список из 55 претендентов на попадание в символическую сборную года

Об этом сообщает официальный сайт Fifpro.

Стали известны имена претендентов на попадание в сборную года ФИФА, которые вручат 23 сентября в оперном театре "Ла Скала" в Милане.

Всего 55 футболистов, среди которых 5 голкиперов, 20 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Вратари: Алиссон Беккер (Бразилия, "Ливерпуль"), Давид де Хеа (Испания, "Манчестер Юнайтед"), Эдерсон (Бразилия, "Манчестер Сити)", Ян Облак (Словения, "Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ( Германия, "Барселона").

Защитники: Жорди Альба (Испания, "Барселона"), Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль"), Дани Алвес (Бразилия, ПСЖ / "Сан-Паулу"), Жоау Кансело (Португалия, "Ювентус" / "Манчестер Сити "), Даниэль Карвахаль (Испания," Реал "), Джорджо Кьеллини (Италия," Ювентус "), Вирджил ван Дейк (Голландия," Ливерпуль "), Диего Годин (Уругвай," Атлетико "/" Интер "), Йохуа Киммо (Германия, "Бавария"), Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи"), Эмерик Ляфорте (Франция, "Манчестер Сити"), Маттейс де Лигт (Голландия, "Аякс" / "Ювентус"), Жерар Пике (Испания , "Барселона"), Серхио Рамос (Испания, "Реал "), Эндрю Робертсон (Шотландия," Ливерпуль "), Алекс Сандро (Бразилия," Ювентус "), Тиаго Силва (Бразилия," ПСЖ "), Рафаэль Варан (Франция," Реал "), Марсело (Бразилия," Реал "), Кайл Уокер (Англия," Манчестер Сити ").

Полузащитники: Серджи Бускетс (Испания, "Барселона"), Каземиро (Бразилия, "Реал"), Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен (Дания, "Тоттенхэм"), Фрэнки де Йонг (Голландия, " Аякс "/" Барселона "), Эден Азар (Бельгия," Челси "/" Реал "), Нгола Канте (Франция," Челси "), Тони Кроос (Германия," Реал "), Артур (Бразилия," Барселона ") Лука Модрич (Хорватия, "Реал") Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"), Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити"), Душан Тадич (Сербия, "Аякс" ), Артуро Видаль (Чили, "Барселона").

Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Карим "Бензема" (Франция, "Реал"), Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико" / "Барселона"), Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилия, "ПСЖ"), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Сон Хин Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити") , Луис Суарес (Уругвай, "Ба Селон").