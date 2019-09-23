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Espreso.tvОбщество"Ожидаю закрытия производства": Аваков о деле против Парубия

"Ожидаю закрытия производства": Аваков о деле против Парубия


фото: censor.net.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает закрытия уголовного производства, открытого Государственным бюро расследований против экс-главы Верховной Рады Андрей Парубий о событиях в Одессе 2 мая 2014 года

Об этом Аваков написал в Twitter.

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, еще не могли по заявлению не открыть ЕРДР, - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - заявил Аваков.

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