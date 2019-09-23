"Ожидаю закрытия производства": Аваков о деле против Парубия

23 сентября, 2019, 21:09

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает закрытия уголовного производства, открытого Государственным бюро расследований против экс-главы Верховной Рады Андрей Парубий о событиях в Одессе 2 мая 2014 года