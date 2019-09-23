"Ожидаю закрытия производства": Аваков о деле против Парубия
23 сентября, 2019, 21:09
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает закрытия уголовного производства, открытого Государственным бюро расследований против экс-главы Верховной Рады Андрей Парубий о событиях в Одессе 2 мая 2014 года
Об этом Аваков написал в Twitter.
"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, еще не могли по заявлению не открыть ЕРДР, - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - заявил Аваков.
Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, еще не могли по заявлением не открыть Едрей, - требование КПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 23 сентября 2019 г.
- Ранее партия "Народный фронт" выразила возмущение открытием дела против Андрея Парубия.
- Напомним, ГБР открыло против Андрея Парубия дело о "создании и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы".
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