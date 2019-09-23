Трагедия 2 мая в Одессе: ГБР открыло производство против Парубия
Об этом ексголова Верховной Рады Андрей Парубий написал в Facebook.
"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет« массовыми беспорядками », - написал Парубий.
По его словам, противодействие украинской власти и гражданского общества гибридном захвату путинской Россией украинского юго-востока классифицируется как "факт создания и координации Парубием общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы".
"В документе ГБР это уже утверждается как ФАКТ. Действительно - новая, необычная эпоха ... Об всего этого зазеркального абсурда должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая « русскую весну », я делал все возможное и невозможное для защиты Украины. и так буду делать и в дальнейшем", - добавил экс-глава ВР.
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