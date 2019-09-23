"Народный фронт" возмущен возбуждением ГБР дела против Андрея Парубия
"По нашему глубокому убеждению, такие формулировки больше подходят российским спецслужащим, чем украинским следователям", - пишет пресс-служба партии.
В то же время, призываем Государственное бюро расследований ни в коем случае не поддаваться постороннему давлению и влияниям с целью использовать Бюро в политических целях.
Правоохранительная система времен Януковича, которая была "столом заказов" тогдашней власти для преследования несогласных, не должна стать примером для деятельности новых независимых правоохранительных органов.
Мы выражаем твердую поддержку нашему другу и соратнику Андрею Парубию. Мы знаем Андрея как патриота и политического деятеля, который делал все возможное для спасения страны от пещерного авторитаризма Януковича и путинской оккупации Украины.
"Народный фронт" требует прекратить любые действия, имеющие характер политически мотивированных преследований.
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