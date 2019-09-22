 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЯрмоленко забил гол в ворота МЮ в чемпионате Англии

Ярмоленко забил гол в ворота МЮ в чемпионате Англии


фото: REUTERS
Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко вышел на игру 6-го тура премьер-лиги в стартовом составе "Вест гема". Украинский футболист отметился голом на 44-й минуте - после передачи Фелипе Андерсона он принял мяч в штрафной и вторым касанием направил его в угол ворот.

Этот гол стал для Ярмоленко вторым в нынешнем сезоне.

После первого тайма "Вест Хэм" выиграл у МЮ со счетом 1: 0.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

22 сентября, 2019 воскресенье

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать