Ярмоленко забил гол в ворота МЮ в чемпионате Англии
22 сентября, 2019, 16:52
Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ярмоленко вышел на игру 6-го тура премьер-лиги в стартовом составе "Вест гема". Украинский футболист отметился голом на 44-й минуте - после передачи Фелипе Андерсона он принял мяч в штрафной и вторым касанием направил его в угол ворот.
Этот гол стал для Ярмоленко вторым в нынешнем сезоне.
После первого тайма "Вест Хэм" выиграл у МЮ со счетом 1: 0.
- Напомним, 21 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил в гостях "Лестеру" .
- В другом матче 6-го тура "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 8: 0.
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