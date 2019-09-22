Ярмоленко забил гол в ворота МЮ в чемпионате Англии

22 сентября, 2019, 16:52

Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко вышел на игру 6-го тура премьер-лиги в стартовом составе "Вест гема". Украинский футболист отметился голом на 44-й минуте - после передачи Фелипе Андерсона он принял мяч в штрафной и вторым касанием направил его в угол ворот.

Этот гол стал для Ярмоленко вторым в нынешнем сезоне.

После первого тайма "Вест Хэм" выиграл у МЮ со счетом 1: 0.