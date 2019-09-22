Трамп упрекнул страны ЕС, что они выделяют мало денег Украине
22 сентября, 2019, 18:45
Президент США Дональд Трамп обвинил страны Евросоюза в недостаточной финансовой поддержке Украины
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
По мнению Трампа, Германии, Франции и другим странам ЕС следует выделять больше денег для поддержки Украины.
"Я поддерживал Украину с самого начала, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают так же. Германия должна тратить намного больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?" - спросил Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что, по сравнению со США, страны ЕС выделяют мало средств.
"По сравнению они выделяют очень мало, и мне это совсем не нравится", - сказал Трамп.
- Напомним, 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
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