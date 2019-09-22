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Espreso.tvОбществоТрамп упрекнул страны ЕС, что они выделяют мало денег Украине

Трамп упрекнул страны ЕС, что они выделяют мало денег Украине


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп обвинил страны Евросоюза в недостаточной финансовой поддержке Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По мнению Трампа, Германии, Франции и другим странам ЕС следует выделять больше денег для поддержки Украины.

"Я поддерживал Украину с самого начала, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают так же. Германия должна тратить намного больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?" - спросил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что, по сравнению со США, страны ЕС выделяют мало средств.

"По сравнению они выделяют очень мало, и мне это совсем не нравится", - сказал Трамп.

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