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Espreso.tvКриминалСмертельное ДТП в Одесской области: обнародованы имена погибших и пострадавших

Смертельное ДТП в Одесской области: обнародованы имена погибших и пострадавших


фото: facebook
Обнародованы имена погибших и пострадавших 21 сентября в ДТП с маршруткой в Одесской области

Список жертв ДТП обнародовал Великодолинский поселковый совет.

Погибшие:

Водитель микроавтобуса Тагиев Руслан Каримович, 1984 года;

Чипурина Юлия Владимировна, 1989 года рождения;

Невечеря Сергей Петрович, 1974 года рождения;

Саустьян Кристина Сергеевна, 2001 года рождения;

Щербицкий Андрей Анатольевич, 1977 года рождения;

Шпынь Ольга Анатольевна, 1988 года рождения;

Шпынь Петр, 1985 года;

Редькин Марк Анатольевич, 2002 года рождения;

неизвестный, примерно 30-35 лет (данные устанавливаются).

Пострадавшие:

Водитель грузовика - гражданин Орловский, 1971 года рождения. У него перелом руки и ноги.

Колат И., 1980 года рождения;

гражданин Николайчук, 1952 года;

гражданка Терешенок, 1988 года рождения.

  • Напомним, 21 сентября в Одесской области в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком погибли девять человек .
  • Позже, в Одесской области полиция задержала водителя грузовика, который является вероятным виновником смертельного ДТП, в котором погибли 9 пассажиров маршрутки.
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