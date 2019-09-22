Смертельное ДТП в Одесской области: обнародованы имена погибших и пострадавших
22 сентября, 2019, 20:01
Обнародованы имена погибших и пострадавших 21 сентября в ДТП с маршруткой в Одесской области
Список жертв ДТП обнародовал Великодолинский поселковый совет.
Погибшие:
Водитель микроавтобуса Тагиев Руслан Каримович, 1984 года;
Чипурина Юлия Владимировна, 1989 года рождения;
Невечеря Сергей Петрович, 1974 года рождения;
Саустьян Кристина Сергеевна, 2001 года рождения;
Щербицкий Андрей Анатольевич, 1977 года рождения;
Шпынь Ольга Анатольевна, 1988 года рождения;
Шпынь Петр, 1985 года;
Редькин Марк Анатольевич, 2002 года рождения;
неизвестный, примерно 30-35 лет (данные устанавливаются).
Пострадавшие:
Водитель грузовика - гражданин Орловский, 1971 года рождения. У него перелом руки и ноги.
Колат И., 1980 года рождения;
гражданин Николайчук, 1952 года;
гражданка Терешенок, 1988 года рождения.
- Напомним, 21 сентября в Одесской области в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком погибли девять человек .
- Позже, в Одесской области полиция задержала водителя грузовика, который является вероятным виновником смертельного ДТП, в котором погибли 9 пассажиров маршрутки.
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