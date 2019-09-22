Полиция задержала вероятного виновника смертельного ДТП в Одесской области

22 сентября, 2019, 15:14

В Одесской области полиция задержала водителя грузовика, который является вероятным виновником смертельного ДТП, в котором погибли 9 пассажиров маршрутки

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области.

Правоохранители задержали водителя грузовика, который 21 сентября стал участником смертельного ДТП под Одессой.

В ходе первоочередного расследования полиция выяснила, что виновником ДТП с переполненной маршруткой, жертвами которой стали 9 человек, является водитель грузовика.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после оказания ему медицинской помощи.