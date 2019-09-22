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Espreso.tvКриминалПолиция задержала вероятного виновника смертельного ДТП в Одесской области

Полиция задержала вероятного виновника смертельного ДТП в Одесской области


фото: od.dsns.gov.ua
В Одесской области полиция задержала водителя грузовика, который является вероятным виновником смертельного ДТП, в котором погибли 9 пассажиров маршрутки

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области.

Правоохранители задержали водителя грузовика, который 21 сентября стал участником смертельного ДТП под Одессой.

В ходе первоочередного расследования полиция выяснила, что виновником ДТП с переполненной маршруткой, жертвами которой стали 9 человек, является водитель грузовика.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после оказания ему медицинской помощи.

  • Напомним, 21 сентября в Одесской области в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком погибли девять человек .
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