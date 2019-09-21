 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалВ Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком, по меньшей мере 9 погибших

В Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком, по меньшей мере 9 погибших


фото: YouTube
В Одесской области в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком погибли по меньшей мере девять человек

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

Трагедия произошла между селами Новая Долина и Прилиманское.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

21 сентября, 2019 суббота

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать