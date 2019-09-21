В Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком, по меньшей мере 9 погибших

21 сентября, 2019, 16:09

В Одесской области в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком погибли по меньшей мере девять человек

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

Трагедия произошла между селами Новая Долина и Прилиманское.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.