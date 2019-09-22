На Луганщине гражданские против отвода украинских войск, - СМИ

22 сентября, 2019, 10:30

В подконтрольном украинской власти городе Золотое Попаснянского района Луганской области местные жители обеспокоены планами президента Владимира Зеленского и нового руководства Министерства обороны по отступлению бойцов ВСУ из своих нынешних позиций

Об этом со ссылкой на украинскую службу Радио Свобода рассказывает Еспресо.TV .

По их мнению, начнется безнаказанность и незаконные самосуды над теми гражданскими, которые проживали рядом с военными, поддерживали их.

Также люди боятся отсутствия власти и коммуникаций с ней. В Золотом-4 и так сложно с продовольствием. В основном в населенном пункте живут пенсионеры, их средний доход едва переваливает за 1500 грн. В то же время, для сравнения, три тонны угля в этом районе (для отопления дома на зиму) стоит около 10 тыс. грн.

"На украинской территории разведения войск не может быть. Это украинская территория. Дальше, куда могут пойти украинские войска - только вперед. У нас все люди могут подняться для того, чтобы не отпустить отсюда украинские войска. Мы будем рядом с ними, но не отпустим войска с украинской территории ", - заявляет местная жительница и общественная активистка Марина Данилкина.

Такой же точки зрения придерживаются и размещенные там воины ВСУ.

Свой вероятный уход с позиций они осуждают.

"Если здесь разведут войска, то это будет очень плохо. Местные жители боятся. Мы только отойдем - они (пророссийские силы - ред.) пойдут сразу в наступление", - считает военный по имени Игорь.

"Среди военнослужащих отсутствует доверие любым договоренностям по урегулированию конфликта. Кроме того, если военные и будут отходить, то за пределы населенного пункта. Это означает, что 526 человек из Золотого-4 окажутся в так называемой" серой зоне ", - отмечается в материале.