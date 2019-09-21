"Нам страшно за свои жизни". Проукраинское население по эту сторону линии разграничения в панике из-за "разведения сил" на Донбассе
Об этом у себя на Facebook написал в субботу, 21 сентября 2019 года, участник событий зимы-весны 2014 года в Донецке, волонтер и глава общественной организации Liberi Liberati Максим Потапчук, передает Еспресо.TV .
"Уйдут украинские военные и в итоге начнется лавинообразная месть со стороны адептов ОРДЛО - резня, убийства, поджоги имущества. В ответ также начнутся убийства. Люди уверены - полиция не в состоянии будет остановить хаос. В прифронтовой и до войны полицейским не доверяли, только военная сила и оружие сдерживает агрессию ", - передает он настроения местных жителей.
По его словам, такие данные он получил из ряда прифронтовых населенных пунктов.
Поселок Тошковка:
"Нам страшно за свои жизни. Нет никаких гарантий, что нас здесь не перережут после отвода украинского войска. В наших на хуторе Свободном также паника, мы не понимаем, что будет дальше ...".
Город Красногоровка:
"Только работа держит от психологического слома, мы совершенно не понимаем, что будет завтра с теми, кто за Украину. Сторонники россиян уже празднуют и ждут гостей - представь себе если убийцы придут в наш город к своим родственникам, любовницам или одноклассникам. И попробуй еще докажи, что они убивали украинцев - придут как ангелы, ни один из них не признается, что держал автомат и убивал. Но после первых 100 граммов выпитого самогона нас начнут кромсать, а мы их в ответ - победит смерть ".
Город Золотое:
"Мы здесь против вывода украинского войска. Такое впечатление, что все силы направляются на комфорт тех, кто пересекает КПВВ, а что будет с активной украинской общиной никого не интересует. Только военные пойдут и нам самим здесь отбиваться от пророссийских неадекватов? Кто будет вместо военных? Местная полиция нас не защитит, потому что неадекваты боятся только военных. Тогда дайте нам оружие и мы защитим себя сами ... ".
Также Потапчук рассказал, что в отношении вывода украинского войска разговаривал сегодня с известной волонтеркой Евгенией Левинштейн Женя Дисс (общественная организация Евгении "Украинские рубежи" имеет филиал в Золотом) и ее контакты в прифронтовых также в паническом состоянии, поскольку отсутствуют гарантии безопасности жизни проукраинской общины.
"Журналистам предоставлю контакты проукраинской общины - спешите, пока люди в прифронтовом имеют еще веру", - добавил он.
В свою очередь координатор платформы "Единомышленники" Людмила Долгоновская, которая в 2014-м стояла у истоков волонтерского и добровольческого движения на Луганщине, заявляет, что власть "должна объяснить, что происходит".
Вот отрывок из ее сообщения на Facebook:
"Что делали на подконтрольной Украине территории представители оккупационной администрации "ЛНР" Дейнего и Кобцева? Кто защитит жителей в демилитаризованной зоне? Сможет ли государство гарантировать защиту стратегических объектов (в частности, Луганской ТЭС в Счастье)?
Мне посчастливилось знать некоторых участников луганского Майдана и государственных служащих, которые не предали присягу и Украину. Эти люди имеют право знать, почему к управлению областью возвращаются те, кто организовывал Антимайдан и призвал Путина на помощь.
Мне посчастливилось знать активных граждан, которые не опустили руки, а вопреки всему начали организовывать бизнес, развивать социальное предпринимательство, проявлять гражданскую активность. Эти люди имеют право знать, каким будущее их края видит центральная власть ".
- Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств от линии разграничения в Донбассе. Об этом 21 сентября сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.
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