Генштаб работает над планом разведения на Донбассе, - Загороднюк
Об этом в субботу, 21 сентября 2019 года, рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV .
"План разведения создается сейчас. Сейчас Генштаб этим занимается. Конечно, он будет представлен, конечно, он будет учитывать все риски", - сказал он.
Загороднюк подчеркнул, что разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде.
"Это будет по участкам. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон", - сказал он.
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Министр обороны также заверил, что на каждом из участков "будет идти подготовка, идти объяснения, идти обработка всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее".
Загороднюк также заявил, что разведение сил и средств на Донбассе - это не отступление:
"Это не отступление - это разведение".
"Конечно, должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. И мы говорили с военными, с Генеральным штабом и так далее - никто не будет делать это без подготовки ... Конечно, мы будем следить, чтобы та сторона это тоже делала ", - отметил он.
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