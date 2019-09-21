Встреча Зеленского с Трампом: обнародованы детали предстоящих переговоров

21 сентября, 2019, 15:25

Источники в Белом доме рассказали о деталях предстоящих переговоров между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом

Об этом сообщает The Hill .

По информации источника, президенты будут говорить о двустороннем сотрудничестве в области энергетики, торговли и реформу украинской экономики. Также Дональд Трамп хочет обсудить с Владимиром Зеленским "попытки Китая похитить интеллектуальную собственность в Украине".

Представитель Белого дома отметил, что на разговор с Зеленским у Трампа будет отведено 45 минут. Встреча должна состояться 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.