23 сентября Зеленский полетит в США на Генассамблею ООН и встречу с Трампом
20 сентября, 2019, 14:48
23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Отмечается, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.
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