23 сентября Зеленский полетит в США на Генассамблею ООН и встречу с Трампом

20 сентября, 2019, 14:48

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.