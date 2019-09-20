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Espreso.tvОбщество23 сентября Зеленский полетит в США на Генассамблею ООН и встречу с Трампом

23 сентября Зеленский полетит в США на Генассамблею ООН и встречу с Трампом


фото: president.gov.ua
23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

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