Украина в упорной борьбе победила Бельгию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по волейболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Сборная Украины играла в финальной части чемпионата Европы после 14-летнего перерыва и сразу пробилась в плей-офф.
В 1/8 финала соперниками наших волейболистов стала команда Бельгии, которая играла с украинцами на домашней арене в Антверпене.
Сборная Украины удачно начала матч и выиграла первую партию - 25:22. Однако, бельгийцы перехватили инициативу и победили в двух следующих сетах - 25:21, 25:14.
Сборная Украины смогла собраться и сравняла счет в четвертой партии - 25:18.
В решающем сете сильнее оказалась Украина - 15:10.
Сборная Украины победила Бельгию 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
В 1/4 финала украинцы 24 сентября встретятся с сербами.
Чемпионат Европы
мужчины
1/8 финала
21 сентября
Бельгия - Украина 2:3
- Напомним, 18 сентября мужская сборная Украины по волейболу в четвертом туре группового раунда финальной части чемпионата Европы одолела соперников из Эстонии и оформила выход в плей-офф .
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