Украина в упорной борьбе победила Бельгию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по волейболу

21 сентября, 2019, 23:44

Мужская сборная Украины победила команду Бельгии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Сборная Украины играла в финальной части чемпионата Европы после 14-летнего перерыва и сразу пробилась в плей-офф.

В 1/8 финала соперниками наших волейболистов стала команда Бельгии, которая играла с украинцами на домашней арене в Антверпене.

Сборная Украины удачно начала матч и выиграла первую партию - 25:22. Однако, бельгийцы перехватили инициативу и победили в двух следующих сетах - 25:21, 25:14.

Сборная Украины смогла собраться и сравняла счет в четвертой партии - 25:18.

В решающем сете сильнее оказалась Украина - 15:10.

Сборная Украины победила Бельгию 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

В 1/4 финала украинцы 24 сентября встретятся с сербами.

Чемпионат Европы

мужчины

1/8 финала

21 сентября

Бельгия - Украина 2:3