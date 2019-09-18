Сборная Украины выиграла у Эстонии на ЧЕ по волейболу

18 сентября, 2019, 18:29

Мужская сборная Украины по волейболу в четвертом туре группового раунда финальной части чемпионата Европы одолела соперников из Эстонии и оформила выход в плей-офф

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Национальная сборная Украины по волейболу провела очередной матч на чемпионате мира по волейболу в Нидерландах. Поединок против сборной Эстонии оказался для наших соотечественников победным - 3: 0 (25:17, 25:15, 25:14).

В первом туре наша команда под руководством латвийского специалиста Угиса Крастиньша одержала победу над Чехией - 3: 1 (25:21, 25:19 19:25, 25:22). У нидерландцев это уже второй выигрыш на чемпионате.

Во втором матче украинцы уступили сборной Нидерландов - 0: 3 (26:28, 27:29, 21:25). Их сборная вместе с нами, поляками и чехами оформили выход в плей-офф.

Украинцы выступают на Евро-2019 в группе D. В рамках группового раунда команде осталось сыграть последний матч, за 2-е место - 19 сентября с Польшей.