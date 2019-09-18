Сборная Украины выиграла у Эстонии на ЧЕ по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Национальная сборная Украины по волейболу провела очередной матч на чемпионате мира по волейболу в Нидерландах. Поединок против сборной Эстонии оказался для наших соотечественников победным - 3: 0 (25:17, 25:15, 25:14).
В первом туре наша команда под руководством латвийского специалиста Угиса Крастиньша одержала победу над Чехией - 3: 1 (25:21, 25:19 19:25, 25:22). У нидерландцев это уже второй выигрыш на чемпионате.
Во втором матче украинцы уступили сборной Нидерландов - 0: 3 (26:28, 27:29, 21:25). Их сборная вместе с нами, поляками и чехами оформили выход в плей-офф.
Украинцы выступают на Евро-2019 в группе D. В рамках группового раунда команде осталось сыграть последний матч, за 2-е место - 19 сентября с Польшей.
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