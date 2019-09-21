Украина не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ
Об этом в субботу, 21 сентября 2019 года, у себя на Facebook сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает Еспресо.TV.
"Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с довольно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал политик.
Депутат отметил, что сейчас внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы "с целью разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".
"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.
- Напомним, накануне состоялось учредительное собрание нового состава делегации Верховной Рады в ПАСЕ. 29-летняя народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады в ПАСЕ.
- Первым заместителем главы делегации выбрали нардепа от "Батькивщины" Сергей Соболев, а заместителем - представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.
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