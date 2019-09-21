Украина не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ

21 сентября, 2019, 12:00

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

Об этом в субботу, 21 сентября 2019 года, у себя на Facebook сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает Еспресо.TV.

"Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с довольно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал политик.

Депутат отметил, что сейчас внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы "с целью разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.