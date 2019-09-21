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Espreso.tvОбществоУкраина не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ

Украина не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

Об этом в субботу, 21 сентября 2019 года, у себя на Facebook сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает Еспресо.TV.

"Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с довольно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал политик.

Депутат отметил, что сейчас внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы "с целью разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.

  • Напомним, накануне состоялось учредительное собрание нового состава делегации Верховной Рады в ПАСЕ. 29-летняя народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады в ПАСЕ.
  • Первым заместителем главы делегации выбрали нардепа от "Батькивщины" Сергей Соболев, а заместителем - представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.
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