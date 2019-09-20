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Espreso.tvОбществоПредседателем украинской делегации в ПАСЕ стала депутат от "Слуги народа"

Председателем украинской делегации в ПАСЕ стала депутат от "Слуги народа"


фото: facebook
Новый состав украинской делегации в ПАСЕ возглавила депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

Новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) возглавила депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Первым заместителем главы делегации стал представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, а заместителем - представитель фракции "Голос" Рустем Умеров.

 

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