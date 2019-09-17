Определился состав новой делегации Украины в ПАСЕ

17 сентября, 2019, 17:18

Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Из прежнего состава делегации остались только Гончаренко (партия "Европейская солидарность"), Сергей Соболев ( "Батькивщина") и Юлия Левочкина ( "Оппозиционная платформа - За жизнь").

В новой делегации всего 12 депутатов, большинство из них представляют партию "Слуга народа": Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько, Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли депутат от партии "Голос" Леся Василенко и представитель депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, главу выбирают члены делегации.