Определился состав новой делегации Украины в ПАСЕ
17 сентября, 2019, 17:18
Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
Из прежнего состава делегации остались только Гончаренко (партия "Европейская солидарность"), Сергей Соболев ( "Батькивщина") и Юлия Левочкина ( "Оппозиционная платформа - За жизнь").
В новой делегации всего 12 депутатов, большинство из них представляют партию "Слуга народа": Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько, Юлия Овчинникова.
Также в состав делегации вошли депутат от партии "Голос" Леся Василенко и представитель депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.
Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, главу выбирают члены делегации.
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