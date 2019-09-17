 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирОпределился состав новой делегации Украины в ПАСЕ

Определился состав новой делегации Украины в ПАСЕ


фото: reuters
Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Из прежнего состава делегации остались только Гончаренко (партия "Европейская солидарность"), Сергей Соболев ( "Батькивщина") и Юлия Левочкина ( "Оппозиционная платформа - За жизнь").

В новой делегации всего 12 депутатов, большинство из них представляют партию "Слуга народа": Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько, Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли депутат от партии "Голос" Леся Василенко и представитель депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, главу выбирают члены делегации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать