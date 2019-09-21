Поддерживаемая Россией "формула Штайнмайера" написана Лавровым, - Порошенко

21 сентября, 2019, 21:37

Об этом Порошенко заявил в программе "Рандеву" на "5 канале" .

По словам Петра Порошенко, о том, что поддерживаемая русскими "формула Штайнмайера" написана Сергеем Лавровым во время переговоров в Берлине в 2016 году заявил Владимир Путин.

"Впервые это рассказываю ... Последняя встреча в Берлине. И когда Путин сказал: "У нас есть формула Шнайнмаера, написанная Лавровым", я говорю: "Простите, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии, где они излагают, что это - формула Штайнмайера ". Он берет эту формулу, Путин, читает и говорит:" Нет! Это совсем не то. У нас напишет Лавров формулу Штайнмайера ". Говорю:" Никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете его спросить ". Путин: "Не буду я его спрашивать! Вы его переагитировали. Мы будем основываться на наших предложениях ". Это стиль ведения переговоров Россией", - рассказал Порошенко.