 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПоддерживаемая Россией "формула Штайнмайера" написана Лавровым, - Порошенко

Поддерживаемая Россией "формула Штайнмайера" написана Лавровым, - Порошенко


фото: EPA
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что "формула Штайнмайера" была написана министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Об этом Порошенко заявил в программе "Рандеву" на "5 канале" .

По словам Петра Порошенко, о том, что поддерживаемая русскими "формула Штайнмайера" написана Сергеем Лавровым во время переговоров в Берлине в 2016 году заявил Владимир Путин.

"Впервые это рассказываю ... Последняя встреча в Берлине. И когда Путин сказал: "У нас есть формула Шнайнмаера, написанная Лавровым", я говорю: "Простите, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии, где они излагают, что это - формула Штайнмайера ". Он берет эту формулу, Путин, читает и говорит:" Нет! Это совсем не то. У нас напишет Лавров формулу Штайнмайера ". Говорю:" Никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете его спросить ". Путин: "Не буду я его спрашивать! Вы его переагитировали. Мы будем основываться на наших предложениях ". Это стиль ведения переговоров Россией", - рассказал Порошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

21 сентября, 2019 суббота

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать