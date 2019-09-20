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Espreso.tvСпортИзвестный белорусский специалист мог возглавить "Динамо"

Известный белорусский специалист мог возглавить "Динамо"


фото: sport-express
Экс-тренер львовских "Карпат" Олег Кононов мог возглавить киевское "Динамо" летом

Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас в twitter.

Известный белорусский специалист Олег Кононов, который в свое время тренировал львовские "Карпаты", мог возглавить киевское "Динамо" летом. После вылета команды из Лиги чемпионов и отставки Александра Хацкевича, Игорю Суркису предлагали на пост главного тренера Олега Кононова, однако убедить владельца киевлян так и не получилось.

"А Кононова действительно президенту "Динамо" предлагали. Напрасно. Суркис - это уже взвешенный в своих решениях человек, оценивающий все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитую футболку и публичное прислуживание явном недругу Украины", - сообщил известный инсайдер Игорь Бурбас.

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