Известный белорусский специалист мог возглавить "Динамо"
Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас в twitter.
Известный белорусский специалист Олег Кононов, который в свое время тренировал львовские "Карпаты", мог возглавить киевское "Динамо" летом. После вылета команды из Лиги чемпионов и отставки Александра Хацкевича, Игорю Суркису предлагали на пост главного тренера Олега Кононова, однако убедить владельца киевлян так и не получилось.
"А Кононова действительно президенту "Динамо" предлагали. Напрасно. Суркис - это уже взвешенный в своих решениях человек, оценивающий все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитую футболку и публичное прислуживание явном недругу Украины", - сообщил известный инсайдер Игорь Бурбас.
А Кононова действительно президенту Динамо предлагали. Бесполезно. Суркис - это уже взвешенная в своих решениях человек, оценивает все риски приглашение патриота совсем недружественных нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки и публичного прислуживанию явном недругу Украины.- Igor Burbas (@iburbas) 20 сентября 2019 г.
- 15 августа новым главным тренером киевского "Динамо" был назначен спортивный директор клуба Алексей Михайличенко .
- 19 сентября в первом туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1:0 в Киеве.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!