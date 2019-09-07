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Espreso.tvОбществоТрамп надеется, что Зеленский поможет ему на выборах, - Washington Post

Трамп надеется, что Зеленский поможет ему на выборах, - Washington Post


фото: cnn.com
Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского продолжить расследование против представителя Демократической партии Джо Байдена, который может стать главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году

Об этом пишет Washington Post , передает Еспресо.TV .

Таким образом президент США хочет, чтобы Зеленский вмешался в американские выборы и помог ему победить.

По версии издания, попытка пересмотра Соединенными Штатами военной помощи для Украины была своеобразным шантажом украинского лидера.

Также в материале отмечено, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани во время встречи с партнером Зеленского дал понять, что все будет зависеть от расследования в Украине дела против Джо Байдена и его сына.

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