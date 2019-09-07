Трамп надеется, что Зеленский поможет ему на выборах, - Washington Post

7 сентября, 2019, 10:34

Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского продолжить расследование против представителя Демократической партии Джо Байдена, который может стать главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году

Об этом пишет Washington Post , передает Еспресо.TV .

Таким образом президент США хочет, чтобы Зеленский вмешался в американские выборы и помог ему победить.

По версии издания, попытка пересмотра Соединенными Штатами военной помощи для Украины была своеобразным шантажом украинского лидера.

Также в материале отмечено, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани во время встречи с партнером Зеленского дал понять, что все будет зависеть от расследования в Украине дела против Джо Байдена и его сына.